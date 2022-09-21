شبكة #الجزيرة القطرية في تقرير تحليلي: القوى العالمية راغبة رغم فشلها في حل الأز

شبكة #الجزيرة القطرية في تقرير تحليلي: القوى العالمية راغبة رغم فشلها في حل الأزمة الأوكرانية للتفرغ لمعالجة الوضع في #ليبيا.
– الأزمة الليبية على رأس التحديات التي تواجه قادة العالم المجتمعين بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
– الأزمة الأوكرانية تنعكس على معالجة الأزمات العالمية الأخرى ومن بينها الليبية.
– المواقف المتباينة بين #الولايات_المتحدة و #أوروبا في الغرب و #روسيا و #الصين في الشرق قادت لخلافات جوهرية للجانبين الشرقي والغربي بشأن معالجة باقي الأزمات في العالم. #السبق
2022-09-21 20:28:13
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