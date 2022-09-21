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المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية : – رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، يلت

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية :

– رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، يلتقي برئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة ، برفقة نواب رئيس الوزراء خالد الأُسطى ، و سالم الزادمة ، و وزير الخارجية حافظ قدور ، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد ، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية .

– رئيس الحكومة الليبية أطلع رئيس مجلس النواب على ما قامت به الحكومة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب وما وصلت إليه خاصةً فيما يتعلق بدخولها للعاصمة طرابلس بشكل سلمي ودون إراقة دماء في ظل تعنت حكومة منتهية الولاية ، وهذا ما أكد عليه مراراً السيد رئيس مجلس النواب بأن لا يؤدي ذلك لإشعال الحرب أو إراقة دماء الليبيين.

– رئيس مجلس الوزراء أكد على مباشرة مهام الحكومة من مدينتي بنغازي وسرت في ظل الأوضاع الراهنة.

– اللقاء تناول تقديم الخدمات للمواطن والعمل على الملفات المُلحة المتعلقة بحياة المواطن اليومية بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات العلاقة بعمل الحكومة خلال الفترة المُقبلة.

#ليبيا_24





2022-09-21 23:32:14

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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