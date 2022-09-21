بالصور|| جهاز #الردع بقيادة عبد الرؤوف #كارة يُسلم مقرات المجموعات المسلحة التي تم طردها من #طرابلس في هجوم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس #النواب فتحي #باشاغا الأخير على العاصمة.

الجهاز: تم تسليم فيلا بمنطقة #النوفليين لمالكها الشرعي وفق محضر تسليم واستلام مع المالك.

الجهاز: تم تسليم أحد المدارس في #عين_زارة للمجلس البلدي بالمنطقة كانت مستغلة بالقوة من قبل مسلحين بمعسكر #السعداوي.

الجهاز: تم تسليم ما يُعرف بمقر #الريجية بجوار فندق #كورنثيا لمصلحة الآثار. #السبق











2022-09-21 23:56:50

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