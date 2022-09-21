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خبر | المركز الاعلامي لمجلس النواب : المستشار صالح يستقبل باشاآغا و عددا من وزرا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | المركز الاعلامي لمجلس النواب : المستشار صالح يستقبل باشاآغا و عددا من وزرائه في القبة لإطلاعه على عمل الحكومة منذ نيلها الثقة خاصة دخولها طرابلس سلمًا دون دماء في ظل تعنت حكومة الدبيبة منتهية الولاية وهذا ما أكده رئيس مجلس النواب بأن لا يؤدي ذلك لإشعال حرب و دماء فيما أكد باشاآغا مباشرة الحكومة عملها بنغازي وسرت في ظل الوضع الراهن . #ليبيا #المرصد ( إيجاز )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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