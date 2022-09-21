خبر | المركز الاعلامي لمجلس النواب : المستشار صالح يستقبل باشاآغا و عددا من وزرا

خبر | المركز الاعلامي لمجلس النواب : المستشار صالح يستقبل باشاآغا و عددا من وزرائه في القبة لإطلاعه على عمل الحكومة منذ نيلها الثقة خاصة دخولها طرابلس سلمًا دون دماء في ظل تعنت حكومة الدبيبة منتهية الولاية وهذا ما أكده رئيس مجلس النواب بأن لا يؤدي ذلك لإشعال حرب و دماء فيما أكد باشاآغا مباشرة الحكومة عملها بنغازي وسرت في ظل الوضع الراهن . #ليبيا #المرصد ( إيجاز )
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ليبيا مباشر
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