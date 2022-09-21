تعليقا على تقرير #البنك_الدولي الأخير بشأن #ليبيا.. وزير الاقتصاد بحكومة #الدبيب

تعليقا على تقرير #البنك_الدولي الأخير بشأن #ليبيا.. وزير الاقتصاد بحكومة #الدبيبة محمد #الحويج: نطمح لتحقيق التعافي، ومعالجة ما جاء في التقارير الدولية، ورأب الصدع وإعادة عجلة التنمية.

ـ شروط التعافي هي الاستقرار الأمني والسياسي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، المالية والتجارية والنقدية، للمساعدة في استقرار منظومة الأسعار.

ـ وضعنا رؤية للتعافي قصيرة وطويلة المدى تركّز على تنويع الاقتصاد، والانتقال من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90%.

ـ ما حدث المدة الماضية نوع من التصحيح في ظل التضخم، والفرق في الأسعار سببه خفض سعر الصرف، وليس ارتفاعا حقيقيا في الأسعار.

ـ ليبيا سوق حرة بالكامل لأن الجمارك ضعيفة، والسوق مفتوح للقطاع الخاص، ولذلك فالأسعار أقل من الأسعار الدولية.

ـ سنبدأ مع رجال الأمن والمستثمرين الأجانب بوضع أولويات لتصنيع بعض المواد الغذائية والخدمات النفطية وزراعة بعض المزروعات التي تنشأ في ليبيا.

-انخفاض الناتج المحلي سببه توقف النفط، ونؤكد أنه سيعود إلى معدله الطبيعي.

ـ ضُخّت استثمارات جديدة في قطاع النفط لتطوير الآبار، وستُفتح شراكة كاملة مع الشركات العاليمة المخصصة.

– بدأنا نفكر في برامج العدالة الاجتماعية بتوحيد المرتبات، والتوزيع على الطبقات ذات الدخل المحدود، والضمان الاجتماعي.

ـ أدخلنا القطاع الخاص بحيث يكون هو من يقود التنمية، وهذا قد يحل إشكالية البطالة.

– يمكن أن يكون لدينا بطالة مقنعة، ولكن أن يكون لدينا بطالة فعلية، فأعتقد أن الأرقام أيضا فيها أسئلة كثيرة وتحتاج الى تمحيص (قدرها البنك الدولي في تقريره بـ 19‎%‎).

ـ أعددنا خارطة استثمارية لكل بلدية، ووضعنا الأولويات لكل منطقة من حيث التنافسية النسبية التي تستطيع تلك البلدية أو المنطقة البدء بها.

– حركنا أدوات التمويل ووقّعنا نحو 50 مشروعا استثماريا في جميع مناطق ليبيا. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-09-21 23:48:09

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