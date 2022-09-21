عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي: – مصروفات ديوان المحاسبة من الخزينة العامة، فمن ي

عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي:

– مصروفات ديوان المحاسبة من الخزينة العامة، فمن يراقب مصروفاته؟ وآخرها تمويله لمسابقة “أجمل قطّ”

– من المفترض أن يكون هناك مراقب مالي لكن الديوان لا يوجد لديه مراقب مالي.

– تقرير ديون المحاسبة لم يأتِ بجديد وما خفي أعظم، وهو تكرار لفساد سابق مع اختلاف الأشخاص وتقرير الإدراج.

– من وظائف ديوان المحاسبة منع نهب المال العام وليس نشر ما نُهب فقط.

– من المفترض أن يكون هناك مراقبة مسبقة ومصاحبة ولاحقة من ديوان المحاسبة.

لو قام ديوان المحاسبة بهذه المراقبات لما سُرق المال العام بهذا الشكل.

– يجب تغيير رؤساء الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري، في غياب مجلس النواب وإهماله.

– نتوقع أن تكون لدينا جلسة الأسبوع القادم، وهي جلسة معلقة، لاستكمال مناقشة مواد القاعدة الدستورية.

– من الممكن أن يتجاوز مكتبُ الرئاسة لائحةَ الجلسة، لأهمية الموضوعات الحالية، التي من أهمها تقرير ديوان المحاسبة والمناصب السيادية وقانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي.

#ليبيا_24

2022-09-22 01:44:08

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