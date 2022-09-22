عضو مجلس #النواب عبد النبي #عبد_المولى: تقرير #ديوان_المحاسبة تقرير واقعي وليس من وحي الخيال.

-تقرير ديوان المحاسبة لم يشمل ملفات فساد المليشيات.

-أداة تطبيق القانون غير موجودة في #ليبيا لأن الجهات التي تطبق القانون مستفيدة من الفوضى الموجودة الآن.

-#النائب_العام يقوم بإصدار الأوامر ولكن دون تطبيق والمحاكم تصدر الأحكام ولكن دون تنفيذ.

-كل من لديهم القوى الآن مخالفين للقانون ولديهم مخالفات على المستوى الإنساني والحقوقي والاجتماعي والمالي ويجب محاسبتهم.

-أموال الدولة الليبية تصرف على المليشيات التي تهرب البشر والمسؤولة عن الهجرة الغير قانونية وتجارة المخدرات.

-إذا كان المخالف يحتمي بميليشيا مسلحة من الذي يستطيع أن يحاسبه أو تقديمه للمحكمة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-22 02:01:37

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