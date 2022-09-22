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عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى: – تقرير ديوان المحاسبة تقرير واقعي وليس

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى:

– تقرير ديوان المحاسبة تقرير واقعي وليس من وحي الخيال.
– تقرير ديوان المحاسبة لم يشمل ملفات فساد المليشيات.
– أداة تطبيق القانون غير موجودة في ليبيا لأن الجهات التي تطبق القانون مستفيدة من الفوضى الموجودة الآن.
– النائب العام يقوم بإصدار الأوامر ولكن دون تطبيق والمحاكم تصدر الأحكام ولكن دون تنفيذ.
– كل من لديهم القوى الآن مخالفين للقانون ولديهم مخالفات على المستوى الإنساني والحقوقي والاجتماعي والمالي ويجب محاسبتهم.
– أموال الدولة الليبية تصرف على المليشيات التي تهرب البشر والمسؤولة عن الهجرة الغير قانونية وتجارة المخدرات.
– إذا كان المخالف يحتمي بميليشيا مسلحة من الذي يستطيع أن يحاسبه أو تقديمه للمحكمة.

#ليبيا_24

2022-09-22 04:00:07

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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