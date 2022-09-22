عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى:

– تقرير ديوان المحاسبة تقرير واقعي وليس من وحي الخيال.

– تقرير ديوان المحاسبة لم يشمل ملفات فساد المليشيات.

– أداة تطبيق القانون غير موجودة في ليبيا لأن الجهات التي تطبق القانون مستفيدة من الفوضى الموجودة الآن.

– النائب العام يقوم بإصدار الأوامر ولكن دون تطبيق والمحاكم تصدر الأحكام ولكن دون تنفيذ.

– كل من لديهم القوى الآن مخالفين للقانون ولديهم مخالفات على المستوى الإنساني والحقوقي والاجتماعي والمالي ويجب محاسبتهم.

– أموال الدولة الليبية تصرف على المليشيات التي تهرب البشر والمسؤولة عن الهجرة الغير قانونية وتجارة المخدرات.

– إذا كان المخالف يحتمي بميليشيا مسلحة من الذي يستطيع أن يحاسبه أو تقديمه للمحكمة.

#ليبيا_24

2022-09-22 04:00:07

1663819207