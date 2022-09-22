رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين #عقيل يكشف علاقة القوى الإمبريالية بعدم الإف

رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين #عقيل يكشف علاقة القوى الإمبريالية بعدم الإفراج عن مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله #السنوسي واللواء عبدالله منصور حتى الآن.

عقيل: أطلقوا البغدادي لأنه كان رئيس الحكومة والممول لكل الحرب ولم تخرج أي أموال أو سلاح أو وقود إلا من خلاله.

عقيل: الساعدي الذي نسق في إحدى المرات هجومًا من الجنوب وهو ابن النظام أطلق سراحه وتوجه إلى #تركيا.

عقيل: من أخطر وأقرب لرأس النظام.. الساعدي والبغدادي أم عبدالله السنوسي وعبدالله منصور؟.

عقيل: السنوسي ومنصور بقيا في السجون لأن لديهما ملفات أمنية وصدام مباشر مع من كانا يعتبرانه قوى إمبريالية.

عقيل: السنوسي ومنصور كان لديهما علاقات حقيقية مع مشروعات نصرة الشعب الفلسطيني والشعوب المظلومة والمسلمين المهانين في أماكن مختلفة.

عقيل: هذه الأمور هي ما جعلت السنوسي ومنصور موجودان في السجن خلافًا للآخرين تم إطلاق سراحهم.

عقيل: محتجزو عبدالله السنوسي سيُقتلون لو قرروا إطلاق سراحه غدًا والميليشيات ستفعل ذلك فيما بينها ليأت من هو أشنع وأبشع.

عقيل: كل الشعوب بينهم خونة ومن يستعدون لتقديم خدماتهم للمتسعمر.

عقيل: بين الشعوب التي تعيش أعلى مستويات الديمقراطية والتي ليس لديها حقد على النظام يتم اكتشاف الجواسيس ومنهم في #الولايات_المتحدة لصالح إسرائيل.

عقيل: الأندال ومن لديهم الاستعداد لبيع شعوبهم وأوطانهم موجودين في كل مكان والسجان هو آخر حلقة.

عقيل: من أعطى هذا السجان الأمر بإعطاء السنوسي الخبز اليابس وألا يسمع لصراخه أو بكائه.

عقيل: مشكلتنا ليست ليبية وليست مع ليبيين والخيانات موجودة لدى الجميع. #السبق

2022-09-22 01:53:52

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