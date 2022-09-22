عضو مجلس #النواب، علي #التكبالي: حكومة #باشاغا لن تنجح في تنفيذ مهامها التي تتحد

عضو مجلس #النواب، علي #التكبالي: حكومة #باشاغا لن تنجح في تنفيذ مهامها التي تتحدث عنها.

ــ حكومة باشاغا، فشلت في أداء مهامها، ولم تحصل على أي تمويل حكومي، ولن تحصل على قروض وأموال من هنا أو هناك كما حصلت حكومة الثني.

ــ باشاغا قال إنه لن يذهب في حرب، لكنه عاد وقال إنه لم يطلق رصاصة واحدة، لكنه كان لديه النية أن يحدث زلزالاً في #طرابلس.

ــ أيدنا باشاغا لأنه قال إنه سيستطيع الدخول إلى طرابلس، وسيتمكن من تشكيل حكومة لكل الأقاليم في #ليبيا.

ــ هذا لا يحدث على الإطلاق حاليًا من باشاغا، كما أنه لا يتشاور مع من يمكنهم تقديم خدماتهم إلى الحكومة سواء في طرابلس أو #بنغازي.

ــ أرجو ألا يدخل مجلس النواب في مرحلة انقسام كما كان في السابق.

ــ الليبيون يتأخرون في كل يوم خطوة، بوجود هذه الحكومات ولو حصلت حكومة باشاغا على الأموال، فلن يكون هناك تغيير أفضل للشعب الليبي.

ــ لن نحقق أي تقدم حقيقي إلا عن طريق ثورة شعبية شاملة، أو أن يتفق من يتحكمون في بلادنا الآن من أطراف خارجية، على إنهاء حالة الفوضى. #السبق (لقاء تليفزيوني)

2022-09-22 01:52:06

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