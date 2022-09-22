نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس (22/09/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح براني نشط مساء يوم الغد على ساحل الخليج تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (2.50) متر..

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مساءا مع فرصة سقوط أمطار رعدية من حين الي أخر مع فرصة لظهور شاهقة مائية في عمق البحر .

• الريح براني الى متغير الاتجاه ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الي ضعيفة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الممتد من ساحل بنغازي الي ساحل درنة مع فرصة سقوط أمطار رعدية مساء الغد مع فرصة لظهور شاهقة مائية في عمق البحر.

• الريح شرش الي براني سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة وتصل مساء الغد ما بين (25-30) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل الي (2.50) على ساحل الخليج.

• البحر خفيف الموج الي مضرب مساء الغد على ساحل الخليج.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة الي متوسطة أثناء سقوط الأمطار.