نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الخميس (22/09/2022)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح براني نشط مساء يوم الغد على ساحل الخليج تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (2.50) متر..
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مساءا مع فرصة سقوط أمطار رعدية من حين الي أخر مع فرصة لظهور شاهقة مائية في عمق البحر .
• الريح براني الى متغير الاتجاه ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة الي ضعيفة أثناء سقوط المطر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الممتد من ساحل بنغازي الي ساحل درنة مع فرصة سقوط أمطار رعدية مساء الغد مع فرصة لظهور شاهقة مائية في عمق البحر.
• الريح شرش الي براني سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة وتصل مساء الغد ما بين (25-30) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل الي (2.50) على ساحل الخليج.
• البحر خفيف الموج الي مضرب مساء الغد على ساحل الخليج.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة الي متوسطة أثناء سقوط الأمطار.
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