خبر | من تقرير المحاسبة 21: قيمة المسيل خلال السنة لشركات النظافة عبر وزارة الحك

خبر | من تقرير المحاسبة 21: قيمة المسيل خلال السنة لشركات النظافة عبر وزارة الحكم المحلي 425 مليون د.ل

⚡️شركة النظافة العامة #طرابلس كان لها النصيب الأكبر حيث أنفقت حوالي 134.9 مليون د.ل.

⚡️#بنغازي 31.7 مليون و #سبها 7.9 مليون دينار .

⚡️#مصراتة 25.9 مليون و #المرقب 20.7 مليون و #الجفارة 21.2 مليون د.ل.

⚡️ #الزاوية 13.7 مليون والساحل الغربي 13.4 مليون والجبل الغربي 14.5 مليون و #نالوت 4.3 د.ل.

⚡️#المرج 10.4 مليون #البطنان 7.5 مليون و #درنة 7.7 مليون و #الجبل الأخضر 9.6 مليون #اجدابيا 6.9 مليون د.ل.

⚡️#سرت 6.7 مليون و #الجفرة 2.4 مليون و#غات 1 مليون و #مرزق 3.5 مليون د.ل .

⚡️#الواحات 1.3مليون و #الشاطئ 3.7 مليون و #الكفرة 2.1 مليون و #اوباري 3.5 مليون و #مرزق 3.5 مليون د.ل. #ليبيا #المرصد