رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك: – التزمنا بالضوابط المهنية خلال إصدار تقريرنا ل

رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك:
– التزمنا بالضوابط المهنية خلال إصدار تقريرنا لعام 2021.
– التقرير يُمثل ملخصًا لأبرز المهام التي تم تنفيذها في العام لإجمالي الجهات التي يشملها مراقبة الديوان.
– نشرنا التقرير للإعلام، لإشراك الرأي العام في تحمل مسؤولية الحفاظ على أموال الدولة.
– لم نتصيد المخالفات والأخطاء، بل هدفنا العمل على تصحيحها من خلال المتابعة والتقييم الشامل.
– أحلنا 144 ملف متكامل لمخالفات مرتكبة سواء مخالفات مالية أو جرائم جنائية لجهات الاختصاص، لاتخاذ إجراءات بشأنها.
#ليبيا_24
2022-09-22 17:07:00
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