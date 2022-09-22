رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك: – التزمنا بالضوابط المهنية خلال إصدار تقريرنا ل

رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك:

– التزمنا بالضوابط المهنية خلال إصدار تقريرنا لعام 2021.

– التقرير يُمثل ملخصًا لأبرز المهام التي تم تنفيذها في العام لإجمالي الجهات التي يشملها مراقبة الديوان.

– نشرنا التقرير للإعلام، لإشراك الرأي العام في تحمل مسؤولية الحفاظ على أموال الدولة.

– لم نتصيد المخالفات والأخطاء، بل هدفنا العمل على تصحيحها من خلال المتابعة والتقييم الشامل.

– أحلنا 144 ملف متكامل لمخالفات مرتكبة سواء مخالفات مالية أو جرائم جنائية لجهات الاختصاص، لاتخاذ إجراءات بشأنها.

#ليبيا_24

2022-09-22 17:07:00

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