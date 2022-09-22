#الدبيبة خلال اجتماع مجلس وزراء حكومته: #ديوان_المحاسبة ليس سيف قاطع على رؤوسنا، وإذا كان لديهم ملاحظات فليقدموها لنا.

ــ يتحدثون عن قيمة الوجبات التي تأتيني، هذا الساندوتش البسيط الذي يأتيني، لا أريده إذا كان يغضبهم.

ــ نحن يكون لدينا ضيوف يجب أن نكرمهم، فلا أدري ما هي المبالغة التي نعملها بحسب تقرير ديوان المحاسبة.

ــ المفترض أن هؤلاء ضيوف البلاد وليسوا ضيوف الدبيبة، ولا يجب المغالطة بوضعها على حساب رئيس الوزراء.

ــ الهواتف النقالة الممنوحة لوزارة التعليم العالي، هذه حقوقهم ويكفلها لهم القانون، ولكن يبدو أن ديوان المحاسبة يتحسس من النقالات.

ــ أوجه بتأجيل منح النقالات، طالما الليبيين يتحسسون منها حتى لو كان القانون يكفل لهم هذا.

ــ الحرب علينا لازالت مستمرة، وعلينا أن نحتاط ونأخذ حذرنا ولا تجعلوا موظفيكم يسبهوا في المصروفات. #السبق

2022-09-22 18:59:15

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