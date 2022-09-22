قال الناطق باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، إن اجتماع حكومة الدبيبة اليوم الخميس، عرض نتائج اللجنة المكلفة بإجراءات التعاقد المباشر مع شركات المطاحن المحلية لتوريد 150 ألف طن من الدقيق، مشيرا إلى أن هدف الحكومة استقرار أسعار الدقيق وضمان توفيره في السوق المحلي ورغم استقرار وتوفر السلع في الوقت الحالي فإن دعم التوريد سيحقق ثبات الأسعار وعدم تعريض السلعة للمضاربة.

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