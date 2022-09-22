عاجل| عادل #جمعة وزير الدولة لشؤون حكومة #الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية ليست ال

#عاجل| عادل #جمعة وزير الدولة لشؤون حكومة #الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية ليست المسؤولة على الفساد المنتشر في #ليبيا منذ سنوات وهي تعمل على مكافحته.

عادل جمعة: نجدد تعليمات رئيس الحكومة برفع الحصانة عن أي وزير متورط في أي نوع من الفساد.

عادل جمعة: ندعو كافة الشعب إلى الدفاع عن حقه في الكشف عن كل مصروفات الحكومة وسنعمل على محاسبة كل من يتورط في الفساد.

عادل جمعة: تقرير #ديوان_المحاسبة أغفل التطرق إلى اعتمادات ومصروفات عدة وزارات وهو ما نستغرب.

عادل جمعة: رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية طلبت من كل وزارة توضيح كل ما ورد بشأنها في تقرير ديوان المحاسبة وسيتم ذلك بداية من الأسبوع المقبل.

عادل جمعة: نتحفظ على كل الملاحظات الواردة وسنبدأ توضيح كل ملاحظة ولن نغفل أي شاردة وواردة في التقرير.

عادل جمعة: سيتم إحالة ملاحظات التقرير وتوضيحات كل الوزارات إلى النائب العام وإذا ثبتت أي تجاوزات سيتم محاسبة كل طرف وإذا ثبت عكس ذلك فليتحمل كل طرف مسؤوليته.

عادل جمعة: كل قطاع سيوضح كل التفاصيل والقانون سيسري على الجميع ونتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لأي تجاوز. #السبق

2022-09-22 20:09:24

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