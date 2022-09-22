موقع “جلوبال إيكو” البريطاني: تحركات أمريكية أوروبية مكثفة لوضع خارطة طريق جديدة للأزمة الليبية، تتضمن إقامة الانتخابات في ظل وجود حكومتي الدبيبة وباشاغا.

ــ العام الخارجي حاسم في تطورات المشهد الليبي في ظل الجمود السياسي والعسكري، وهناك تحركات مكثفة لوضع ترتيبات جديدة لحل الأزمة السياسية الحالية.

ــ #الولايات_المتحدة تضغط على أطراف الأزمة لوضع قاعدة دستورية تمهد الطريق للانتخابات.

ــ #واشنطن متمسكة بالإبقاء على وجود حكومتي باشاغا والدبيبة، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ــ الأزمة في تطبيق هذا السيناريو، هو أن #موسكو تعمل حاليًا على تعزيز وجودها في #ليبيا، لاستخدامه كورقة ضغط على الغرب، وتعزيز النفوذ الروسي في الساحل الأفريقي.

ــ السيناريو الأمريكي يواجه أزمة أخرى، وهي تراجع النفوذ الأوروبي في #ليبيا مؤخرًا بسبب السياسات الأحادية التي تنتهجها الدول الأوروبية تجاهها، والتي تتسم بالتنافس وتضارب الأدوار، خاصة بين #فرنسا و #إيطاليا.

ــ لا تزال إيطاليا وفرنسا تلعبان دورًا مؤثرًا في ليبيا، حيث تركز #روما على زيادة حصتها من النفط الليبي، وتسعى #باريس لتعزيز وجودها في ليبيا من خلال دعم باشاغا.

ــ يعتمد النهج التركي الحالي تجاه ليبيا على انفتاحها على جميع الأطراف، لضمان تعظيم مصالحها هناك، والعمل على الوصول إلى توافق سياسي، مع رفض تغيير الوضع الراهن بالقوة.

ــ #مصر تركز حاليًا على إحراز تقدم على الأساس الدستوري الذي سينظم الانتخابات المقبلة، حيث تسعى لبلورة تفاهمات بين عقيلة صالح وخالد المشري على القاعدة الدستورية، مع تمسك #القاهرة بشرعية حكومة باشاغا.

ــ بعض التقديرات تشير إلى أن هناك تحركات حالية لتقديم خارطة طريق جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل التوافق النسبي الحالي في علاقات القوى الإقليمية الفاعلة في الملف الليبي. #السبق

2022-09-22 21:09:22

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