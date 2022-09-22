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تمكّنت مفارزُ “اللّواء 444 قِتال” في مدينة #طرابُلْس من ضبطِ شاحنةٍ مُحمّلة بِا

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تمكّنت مفارزُ “اللّواء 444 قِتال” في مدينة #طرابُلْس من ضبطِ شاحنةٍ مُحمّلة بِالفحم لغرضِ “التمويه” قد خُبّئ بداخلها خزانُ وقودٍ يحمل “20 ألف” لتر من الوقود كانت مجهّزة للتّهريب لأحد الدول المجاورة
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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