تمكّنت مفارزُ “اللّواء 444 قِتال” في مدينة #طرابُلْس من ضبطِ شاحنةٍ مُحمّلة بِا

تمكّنت مفارزُ “اللّواء 444 قِتال” في مدينة #طرابُلْس من ضبطِ شاحنةٍ مُحمّلة بِالفحم لغرضِ “التمويه” قد خُبّئ بداخلها خزانُ وقودٍ يحمل “20 ألف” لتر من الوقود كانت مجهّزة للتّهريب لأحد الدول المجاورة

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