المحلل السياسي والقانوني محمد #الزبيدي: لو أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالح

المحلل السياسي والقانوني محمد #الزبيدي: لو أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد #الدبيبة، ورئيس الحكومة الليبية فتحي #باشاغا، أجريا الانتخابات في مناطق نفوذيهما سنعود إلى ما قبل 2014 من جديد بحكومتين وبرلمانيين ومن كل زوجين إثنين، والعودة إلى المربع صفر.

– الدبيبة لوح بين الحين والأخر بإجراء #الانتخابات في المناطق التي يسيطر عليها أكثر من مرة، ودخل الآن على خط الأزمة مجلس #الدولة.

– هناك توافق بين المجلس #الرئاسي وحكومة الدبيبة من أجل حل البرلمان وتحجيم صلاحياته ليحل محلها محمد #المنفي من أجل إصدار مراسيم بقوانين وإصدار قانون انتخابي.

– الدبيبة والمنفي إذا ذهبا في هذا الاتجاه سيكون مخالفا للقوانين مثلما ارتكبا العديد من المخلفات من قبل.

– المجلس الرئاسي مستفيد من وجود حكومة الدبيبة، خاصة في ظل المخلفات التي رصدها تقرير #ديوان_المحاسبة، “المخزي والمعيب” ويثبت حجم النهب الذي فاق كل الوصف. #السبق

2022-09-22 23:00:35

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