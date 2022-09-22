وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: – موسكو لا تثق بالمحكمة الجنائية الدولية، وو

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:

– موسكو لا تثق بالمحكمة الجنائية الدولية، ووقت الانتظار قد انتهى.

– المحكمة الجنائية الدولية لم ترد على آلاف الشكاوى من سكان دونباس.

– لفتنا الانتباه إلى النشاط المتزايد للعدالة الدولية فيما يتعلق بأوكرانيا، يتم الإعلان عن بعض الجهود للتحقيق في الجرائم في أوكرانيا، والتي حددها الجيش الروسي، كل هذا مخطط حسب الطلب ونحن نرى ذلك جيدا.

– الانقلاب في أوكرانيا، وأحداث أوديسا في 2 مايو 2014، وقصف مدن دونباس السلمية والعديد من الأحداث الأخرى، لم تصبح سببا لأي رد فعل واضح من المحكمة الجنائية الدولية.

#ليبيا_24

2022-09-23 00:30:06

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