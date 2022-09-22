مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاعات الخدمية باسط جبوع: – تقرير ال

مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاعات الخدمية باسط جبوع:

– تقرير الديوان خلاصة لعمل الديوان خلال ٢٠٢٢ وجميع الملاحظات تم اتخاذ الاجراءات فيها.

– حكومة الوحدة كان بها العديد من المخالفات وتم اتخاذ الاجراءات فيها وما ورد في التقرير هو الخلاصة .

– تم سجن عدة وزراء وهناك مراحل أخرى خارج عملنا كديوان وسنستمر في جانب الاصلاح .

– التقرير مر بمراحل وممكن الذي تم تجميعه من الادارات تجاوز 4 آلاف صفحة وبعد ذلك هناك لجان أخرى للتنقيح ودعم الملاحظات بمستندات وهذه السنة أصر مدير مكتب التقارير على ضرورة تبليغ الجهات والملاحظات التي أردجت وتكون مدعمة برد من الجهات وهذا ما أخرنا في اصداره.

– لا نعتبر الحكومة خصم ، ونحن نمر على المعاملات ونبهنا بأن الانفاق لو كان للمحتاجين يجب أن يكون بطرق معينة، ونبهنا بأن تكون هذه الطريقة عن طريق صندوق التضامن الاجتماعي وبطريقة منظمة .

– كانت نتائج مراجعتنا سلبية لقطاع الصحة لسنتي 2021 و2022

– الانفاق على القطاع بالكامل خلال 2021 11 مليار و62 مليون ، والصحة في السنوات الأخيرة لم تكن بها إستقرار لا من ناحية الوزراء أو الوكلاء أو بعض الإدارات .

– أحد مشاكلنا التي نعانيها في الدواء حيث أن جهاز الامداد الطبي صرف 2 مليار و950 مليون ، بإجمالي 13 مليار وحتى إذا وصلنا إلى 20 مليار لن يتحسن وضع الصحة في ليبيا .

– أغلب المطابقات التي تمت لدينا كانت توريدات وهمية لأجهزة وأدوية ومشغلات .

#ليبيا_24

2022-09-23 00:08:16

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