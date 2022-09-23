نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الجمعة ( 23/09/202

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة ( 23/09/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح براني نشط إلى قوي على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

• الريح شرش إلى براني ســـرعته تتراوح مـــا بين (10-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-2.50) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق وتكون غزيرة يوم الغد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا واحتمال ظهور شاهقة مائية.

ريح براني سرعته تتراوح ما بين (10-25) عقدة وتصل مساء اليوم إلى (30) عقدة على ساحل الخليج.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.50) متر .

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

الرؤيـة جيدة الي متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

23/09/2022 م