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خبر | الرابطة الوطنية لدعم الشباب تعين 440 موظفاً جديدًا بمرتبات تتراوح بين 1000

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | الرابطة الوطنية لدعم الشباب تعين 440 موظفاً جديدًا بمرتبات تتراوح بين 1000 د.ل و 2400 د.ل . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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