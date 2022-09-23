خبر | الرابطة الوطنية لدعم الشباب تعين 440 موظفاً جديدًا بمرتبات تتراوح بين 1000 د.ل و 2400 د.ل . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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