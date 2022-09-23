عضو ملتقى الحوار السياسي ، عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي:
-“كان حقيقة (شهادة بالله) احنا بنسلموا، الشهادة واعرة يا دبيبة!”.
– التقرير حقيقة حتى يثبت العكس.
– التقرير حقيقة راسخة وحجتك ضعيفة، ونعلم أنها زلّة لسان ولن تسلم السلطة مثل التعهد الأخلاقي (لا عهد ولا ميثاق ولا كلمة)”.
– يبرر ويلقي اللوم ويوجه أصابع الاتهام لخالد شكشك باعتباره منافسا سابقا.
– رضا القرقاب مدير إدارة الميزانية بديوان المحاسبة وعبد الباسط الجبوع مدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي بديوان المحاسبة تحدثا حتى عن الذي لم ينشر وتم تأجيله إلى السنة القادمة”.
– لا تبحث عن (مشجب) لتعلق عليه كل هذا الفساد، التقرير واضح وأتمنى أن يكون ردك بالقانون لا بالشعبوية”.
#ليبيا_24
2022-09-23 12:04:16
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