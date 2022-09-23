وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب، دعوة لأعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية يوم الثلاثاء ال

وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب، دعوة لأعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 27 سبتمبر، في مدينة بنغازي. وحسب هيئة رئاسة مجلس النواب فان الجلسة تعقد لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس ومناقشة قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة.

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