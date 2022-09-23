صور | شركة الخدمات العامة #طرابلس تهرع لشفط المياه الراكدة في طريق عين زارة #عود

صور | شركة الخدمات العامة #طرابلس تهرع لشفط المياه الراكدة في طريق عين زارة #عودة_الحياة بعد غرقها بمياه الأمطار. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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