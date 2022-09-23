بالصور|| بعد فضيحة تقرير #ديوان_المحاسبة.. غرق العديد من الشوارع والمناطق في الع

بالصور|| بعد فضيحة تقرير #ديوان_المحاسبة.. غرق العديد من الشوارع والمناطق في العاصمة #طرابلس، التي تقع ضمن مشروع #عودة_الحياة، بعد دقائق من سقوط الأمطار.

ــ غرق جزيرة عودة الحياة، بمنطقة #عين_زارة، والتي افتتحها #الدبيبة خلال الأشهر الماضية، وتأكيده أن الطريق مُطابق للمواصفات.

ــ غرق طريق النصر أيضًا، بسبب سقوط أمطار خفيفة على العاصمة طرابلس، بعد افتتاحه منذ أسبوعين، جراء أعمال الصيانة والتوسعة ضمن مشروع عودة الحياة.

ــ غرق جزيرة #فشلوم في طرابلس، بعد دقائق معدودة من سقوط الأمطار. #السبق











2022-09-23 17:41:23

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