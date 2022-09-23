خبر | من تقرير المحاسبة 21: صيانة لمباني سفارة #ليبيا في روما كلفت 318 ألف يور

خبر | من تقرير المحاسبة 21:
⚡️صيانة لمباني سفارة #ليبيا في روما كلفت 318 ألف يورو جُلها صرفت بالمخالفة.
⚡️ بيع ممتلكات السفارة دون إذن الخارجية و دون توريد القيم المالية للبيع بالحسابات المصرفية .
⚡️مبالغة في كلفة نقل الجثامين ومنها جثمان مواطن نُقل بقيمة 40 الف يورو ثلاثة أضعاف القيم الحقيقية .
⚡️ استمرار ورود مرتبات موظفين رغم الاستغناء عنهم وانتهاء علاقتهم بالسفارة .
⚡️ السفير ضخّم عدد العالقين الليبيين اثناء كورونا لغرض الحصول على المال ومنهم 149 اسم وهمي.
⚡️ صرف مبلغ 540 الف يورو لصالح مواجهة الجائحة بلا فواتير و لا تبيان للخدمات المقدمة.
⚡️ السفير شكل لجنة دبلوماسية لمكافحة كورونا لاضفاء الشرعية على تعاقداته مع شركات.
⚡️ حجر عدد من المواطنين كلف 22 ألف يورو يوميا كإقامة بلا عدد الغرف و النزلاء الفعليين.
⚡️ تحميل مبالغ ضمن مصاريف الجائحة في شكل هدايا وهي ساعات ثمينة .
⚡️السفير دفع مليون يورو لشركات سفر وسياحة نظير حجوزات فنادق وتذاكر سفر مبهمة وبقيم كبيرة .
⚡️السفارة منحت تأشيرات ليبية بالمجان و حرمت الخزانة العامة من إيراد قيم التأشيرات .
⚡️سداد رسوم دراسة لأبناء بعض الدبلوماسيين بمبالغ مالية كبيرة جدا رغم وجود مدرسة ليبية معتمدة . #المرصد
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