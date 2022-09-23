صور | وقفة في ميدان الشهداء #طرابلس لمجموعة ” تيار دار الافتاء ” وبمشاركة بادي للمطالبة بإقامة انتخابات برلمانية فقط ورفض حكم العسكر. (كلمات) #ليبيا #المرصد