صور | وقفة في ميدان الشهداء #طرابلس لمجموعة ” تيار دار الافتاء ” وبمشاركة بادي للمطالبة بإقامة انتخابات برلمانية فقط ورفض حكم العسكر. (كلمات) #ليبيا #المرصد
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مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
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