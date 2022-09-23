السفير الأمريكي لدى #ليبيا ريتشارد #نورلاند: نعمل مع المجتمع الدولي والزائرين ال

السفير الأمريكي لدى #ليبيا ريتشارد #نورلاند: نعمل مع المجتمع الدولي والزائرين الليبيين المتواجدين في #نيويورك، لمحاولة إعادة الزخم للانتخابات الليبية.

ــ جميع الأطراف تدرك أهمية العمل بسرعة للوصول للانتخابات في ظل العنف الحالي القائم في ليبيا.

ــ #الولايات_المتحدة تدعم جهود عبدالله #باثيلي، لقيادة العملية السياسية والمساعدة في الوساطة بين الليبيين للاتفاق في أسرع وقت يقود لانتخابات ذات مصداقية.

ــ القادة الليبيون وجهات خارجية أدركوا أن العنف لن يأتي بنتيجة، وأن ما يحدث هو نهاية مغلقة، وهو أمر يدفع لإيجاد مخرج.

ــ الجهود تتركز الآن وفق ما هو متاح على الطاولة، والاستفادة من الزخم الحالي للدفع بالعملية السياسية نحو #الانتخابات.

ــ نجاح خطة “مستفيد” لإدارة عائدات #النفط، مرهون بدعم جميع الأطراف ذوي المصلحة، بحيث لا تذهب الأموال لجهات أخرى.

ــ إنتاج النفط يعود بالفائدة فقط على الليبيين، ودورنا قبل 10 سنوات، هدفه العمل على نزع فتيل الصراع. #السبق

2022-09-23 22:47:35

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