// ديوان المحاسبة: – صفحات مضللة انبرت للدفاع عن الأشخاص الذين أدانهم التقرير م

// ديوان المحاسبة:

– صفحات مضللة انبرت للدفاع عن الأشخاص الذين أدانهم التقرير من حكومة الدبيبة عبر إدعاءات باطلة ومضللة تحمل في طياتها إساءة غير مقبولة، وليست مرتبطة بجوهر الملاحظات والمخالفات الجسيمة التي تؤثر على كيان الدولة وتسببت في تأخر تحسن اقتصادها وأوضاعها المالية وتوفير الخدمات الضـرورية للمواطن.

– رد رئيس الهيئة العامة للأوقاف تضمن إساءة شخصية وتضليل للرأي العام وخرجت عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون، بعد أن قام بشـراء ملابس تقليدية باهظة الثمن متمثلة في عدد 1366 زبون عربي تقليدي بقيمة 700,000 دينار، تم منح عدد 19 زبون لمتسابقين والباقي تم توزيعه على موظفي الهيئة بالمخالفة.

– تقارير ديوان المحاسبة تملك الحجية القانونية لدى الهيئات القضائية وعلى الكافة، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كافة المتجاوزين في حق موظفي ومسؤولي الديوان.

#ليبيا_











2022-09-24 01:21:28

1663982488