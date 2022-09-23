ديوان_المحاسبة، يكشف عن مستندات جديدة، تُبين مُخالفات هيئة #الأوقاف بحكومة #الد

#ديوان_المحاسبة، يكشف عن مستندات جديدة، تُبين مُخالفات هيئة #الأوقاف بحكومة #الدبيبة، فيما يخص شراء أزياء عربية بـ700 ألف دينار.

ــ المستندات تُبين شراء عدد 1366 “زي عربي” تقليدي، بقيمة 700 ألف دينار، ومنح عدد 19 زي فقط لمتسابقين، وتوزيع الباقي على موظفي الهيئة بالمخالفة.

ــ هيئة الأوقاف استلمت عدد 200 زي عربي فقط، بقيمة 111,800 دينار، ولا يوجد ما يُفيد باستلام القطع المتبقية وعددها 1166 زي عربي، بقيمة إجمالية 588,200 دينار.

ــ ديوان المحاسبة نشر قوائم توزيع الملابس على موظفي ولجان هيئة الأوقاف.

ــ ديوان المحاسبة: توجه عدد من المسؤولين للإعلام وصفحات التواصل، للرد على الملاحظات التي تمس تصرفاتهم، تؤكد ما بدر منهم من مخالفات.

ــ بعض هذه الردود تحمل في طياتها إساءة غير مقبولة والتلفظ بعبارات غير مسؤولة، ومنها ما ورد بأقوال رئيس الهيئة العامة للأوقاف، التي تضمنت إساءة شخصية وتضليل للرأي العام.

ــ كل ما ورد في التقرير، موثق بالأدلة الكافية للعرض والإحالة إلى الجهات المختصة.

ــ إعداد ونشر التقرير يعتبر من المتطلبات القانونية وتوصيات المعايير الدولية للأجهزة الرقابة المالية.

ــ المخالفات الجسيمة التي وردت في التقرير، تؤثر على كيان الدولة وتسببت في تأخر تحسن اقتصادها وأوضاعها المالية وتوفير الخدمات الضـرورية للمواطن. #السبق











2022-09-24 01:24:49

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