أعلن عمر الطربان رئيس تيار بالتريس الشبابي أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطن

أعلن عمر الطربان رئيس تيار بالتريس الشبابي أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ترفض طلبات منح إذن التظاهر السلمي للتيار في العاصمة طرابلس، مضيفا أن في حالة عدم السماح لهم بممارسة حقهم السلمي فإن التصعيد سيكون أحد الخيارات لديهم.

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