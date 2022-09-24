إدارة الميزانية قسم التمويل تكشف عن ما تم تمويله على الباب الخامس “نفقات الطوارئ” للعام 2021 بالمخالفة للقانون.
– دار الإفتاء : 3 مليون .
– المحكمة العليا :10 مليون .
– مكتب النائب العام 50 مليون.
– جهاز المخابرات 50 مليون.
– المجلس الرئاسي 10 مليون.
– جهاز الردع 15 مليون .
-جهاز الامن الداخلي 15 مليون .
– وزارة الشباب 8 مليون.
– ديوان وزارة الاقتصاد والصناعة 4707820.
– ديوان وزارة المواصلات 22993349.
– وزارة الصحة 1080702.
– وزارة الاسكان والمرافق 5207130.
– الهيئة العامة للموارد المائية 8190678.
– ديوان الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني 3134180.
– هيئة المشروعات العامة 1714806.
– الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخة44955823.
– وزارة التربية والتعليم 10 مليون.
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#ليبيا_24
2022-09-24 03:10:00
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