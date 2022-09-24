إدارة الميزانية قسم التمويل تكشف عن ما تم تمويله على الباب الخامس “نفقات الطوارئ” للعام 2021 بالمخالفة للقانون.

– دار الإفتاء : 3 مليون .

– المحكمة العليا :10 مليون .

– مكتب النائب العام 50 مليون.

– جهاز المخابرات 50 مليون.

– المجلس الرئاسي 10 مليون.

– جهاز الردع 15 مليون .

-جهاز الامن الداخلي 15 مليون .

– وزارة الشباب 8 مليون.

– ديوان وزارة الاقتصاد والصناعة 4707820.

– ديوان وزارة المواصلات 22993349.

– وزارة الصحة 1080702.

– وزارة الاسكان والمرافق 5207130.

– الهيئة العامة للموارد المائية 8190678.

– ديوان الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني 3134180.

– هيئة المشروعات العامة 1714806.

– الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخة44955823.

– وزارة التربية والتعليم 10 مليون.

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#ليبيا_24

2022-09-24 03:10:00

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