محكمة استئناف #باريس، تُقرر إعادة التحقيق في مأساة “قارب التابوت”، التي تعود إلى عام 2011م، والمسؤولية المحتملة لـ #فرنسا في مقتل 63 مهاجرًا، كانوا على متنها.

ــ إعادة استئناف القضية، يستهدف التحقيق في شبهات تقاعس القوات البحرية الغربية، في مساعدة قارب انجرف قبالة سواحل #ليبيا، في مارس 2011م لمدة أسبوعين، وعلى متنه 72 مهاجرًا أفريقيا، توفي 63 منهم.

ــ تم تصوير القارب بواسطة طائرة عسكرية حلقت مرتين، وبعدها وصلت نداءات استغاثة من زوارق صيد إلى خفر السواحل الإيطالي، والجيوش الغربية، التي كانت تقوم بعمليات عسكرية في ليبيا، لكن لم يرد أحد.

ــ تفاصيل القضية تعود إلى مغادرة قارب مطاطي للعاصمة #طرابلس، في مارس 2011م، متوجهًا إلى #إيطاليا، وعلى متنه 50 رجلاً، و 20 امرأة، بعضهن كن حوامل، وطفلين، جميعهم من #إفريقيا.

ــ سرعان ما نفذ الوقود منهم، وعاش الركاب أسبوعين من الكوابيس، حيث العطش والجوع ورائحة الجثث دفعت بعضهم للقفز في المياه، وفق رواية الناجين. #السبق (وكالات)

2022-09-24 02:30:13

1663986613