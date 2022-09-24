عضو مجلس #النواب، حمد #البنداق: عدم محاسبة أعضاء الحكومة السابقة، شجع الحكومة ال

عضو مجلس #النواب، حمد #البنداق: عدم محاسبة أعضاء الحكومة السابقة، شجع الحكومة الحالية على التمادي في الصرف دون حساب.

ــ لن تتم محاسبة أي من أعضاء الحكومة، في ظل الانقسام السياسي والوضع الراهن.

ــ المؤسسات الرقابية في #طرابلس، لا تخضع لشرعية مجلس النواب، أو لقرارات الجهات القانونية.

ــ قرارات النائب تُنفذ في بعض الأماكن ولا تنفذ في أماكن أخرى، وقوة السلاح الذي تفرضه العديد من المليشيات تحول دون تنفيذ أوامر الضبط والمثول للتحقيقات.

ــ المجموعات المسلحة في #ليبيا، يفوق تسليحها الجهات الشرطية، وهو ما يحول دون تنفيذ أي أوامر ضبط. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-24 02:22:51

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