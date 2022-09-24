عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة”: – تقرير ديوان المحاسبة جاء متأخراً وأظهر نصف حق

عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة”:

– تقرير ديوان المحاسبة جاء متأخراً وأظهر نصف حقيقة حكومة الدبيبة.

– كان يجب على ديوان المحاسبة تقديم التقرير أمام مجلس النواب بشكل دوري.

– حكومة الدبيبة لم تعط تقرير ديوان المحاسبة أي أهمية.

– حكومة الدبيبة مستهترة بمؤسسات الدولة وتعمل خارج القانون.

– حكومة الدبيبة تعتمد في تمويلها على محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”.

– حكومة الدبيبة تحتمي بالميليشيات لضمان بقائها في السلطة رغم سحب الثقة منها.

– عدم إعطاء المتظاهرين الإذن بالتظاهر السلمي دليل على عدم اهتمام حكومة الدبيبة بالرفض الشعبي والقانون.

– مجلس النواب لا يعترف بهذه الحكومة وقد سحب منها الثقة بسبب فسادها المالي والإداري.

– نطالب النائب العام باستدعاء كل من ورد اسمه في التقرير والتحقيق معه في التجاوزات والمخالفات القانونية والمالية.

– من المفترض على ديوان المحاسبة إحالة هذا التقرير للنائب العام لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين

#ليبيا_24

2022-09-24 07:00:05

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