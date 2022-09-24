دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم السبت 24/ 09 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

درجات الحرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (سبتمبر) على اغلب المناطق ، و تتراوح مابين(26-32)مْ على المناطق الساحلية ، ولا تتجاوز (24)مْ على مرتفعات الجبل الاخضر ، بينما تكون مرتفعة هذا اليوم على مناطق الجنوب الشرقي حيث تصل على الكفرة إلى (40)مْ ، اما باقي المناطق فتتراوح مابين(35-38)مْ وتسجل ارتفاع من يوم الغد على اغلب مناطق غرب ليبيا ويشمل تدريجيا مناطق الشمال الشرقي من يوم الإثنين.

والله اعلم