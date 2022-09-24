نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم السبت (2022/09/24 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح براني نشط اليوم على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي تصل سرعته إلى (25) عقدة

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر صباح الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت مع سقوط أمطار متفرقة .

•الريح براني إلى شرقي على ساحل زوارة وطرابلس بينما يكون براني إلى بحري على باقي الساحل يتحول يوم الغد إلى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج ظهر الغد.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء مغطاة جزئياً بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة نهار اليوم على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

ريح بحري إلى براني يتحول تدريجياً يوم الغد إلى شلوق على ساحل الخليج سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي .

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر.

البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج ظهر الغد.

درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

الرؤيـة جيدة الي متوسطة أثناء سقوط المطر.