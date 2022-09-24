وكيل وزارة الخارجية الاسبق حسن الصغير: – المنقوش منفصلة عن الواقع، تحدثت عن دع

وكيل وزارة الخارجية الاسبق حسن الصغير:

– المنقوش منفصلة عن الواقع، تحدثت عن دعم وتأييد الشعب لها بل وحتى دعائه.

– ولعها من فرط الدعم الذي تسمعه وتقرأه اأغلقت التعليقات في صفحة الوزارة وحظرت كل تعليق لا يروق لها في حسابها الشخصي .

– تحدثت عن استعادة ليبيا ( لمكانتها ) وفي ذات الوقت سردت توافق دولي حول الحل السياسي والانتخابات أي أن ليبيا وشأنها الداخلي كانت موضوع نقاش وليست طرف أو قطب دولي .

– تحدثت عن تعاون بين أجهزة الدولة لإنهاء الأزمات وتناست بأن الجسم الذي عينها وزيرة أصدر قرار بإقالتها ولم تعد هي تعترف به ولا هو يعترف بها ، والديوان الذي يراقبها قال عنها ما قال ووصفته حكومتها بالديوان المسيس وهي مسبة .

– تحدثت عن مصطلح لآول مرة أسمع به ولن تجده في كتب القانون والسياسة ولا في خطابات السياسييين والدبلوماسيين وهو ما أسمته ( إقليمنا الدولي ) .

– قالت بأنها تعمل لثلاثة عشر ساعة ويبدو بأن هذا حدها الأقصى وما أعلمه وخبرته وأسمع عنه بخصوص الوزارات السيادية وروساء الحكومات هو العمل الذي يستمر ل 18 ساعة.

– أخيرًا تقول بأنها رحبت بتعيين باثيلي وهي التي عارضت وعلنا عن طريق مندوبها الجهبذ تعيينه كمندوب وهذا أيضًا يعكس المكانة التي تقول أنها استعادتها.

#ليبيا_24

2022-09-24 11:10:27

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