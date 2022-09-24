المحلل السياسي مختار الجدال: – في الأصل ماذا تنتظروا من حكومة جاءات بفضائح الرش

المحلل السياسي مختار الجدال:
– في الأصل ماذا تنتظروا من حكومة جاءات بفضائح الرشاوي المسكوت عنها في جنيف منذ تشكيلها، ثم بالمحاصصة القبلية والمناطقية عبر مجلس النواب الذي سيقف عاجزاً في محاسبتها ؟ .
– التقرير برغم حجمه التهويلي الباذخ في التنظيم ليس سوى فتات ولم يأتي على تناول مصائب لم يقترب منها، وإنما جاء كذر للرماد في العيون ومن أجل تهديد الحكومة لتدفع أكثر .
– كان يجب أن يظهر لنا، كم من قضية سجلت على الحكومة وتم التحقيق فيها من قبل مآموري الضبط القضائي بالديوان، وكم شخص فصل عن وظيفته واودع السجن ؟ .
– ماذا سيفعل مجلس النواب والحكومة جميعها مجلس النواب ؟.
#ليبيا_24
2022-09-24 12:47:21
1664023641
أضف تعليقـك