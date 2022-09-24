المحلل السياسي مختار الجدال: – في الأصل ماذا تنتظروا من حكومة جاءات بفضائح الرش

المحلل السياسي مختار الجدال:

– في الأصل ماذا تنتظروا من حكومة جاءات بفضائح الرشاوي المسكوت عنها في جنيف منذ تشكيلها، ثم بالمحاصصة القبلية والمناطقية عبر مجلس النواب الذي سيقف عاجزاً في محاسبتها ؟ .

– التقرير برغم حجمه التهويلي الباذخ في التنظيم ليس سوى فتات ولم يأتي على تناول مصائب لم يقترب منها، وإنما جاء كذر للرماد في العيون ومن أجل تهديد الحكومة لتدفع أكثر .

– كان يجب أن يظهر لنا، كم من قضية سجلت على الحكومة وتم التحقيق فيها من قبل مآموري الضبط القضائي بالديوان، وكم شخص فصل عن وظيفته واودع السجن ؟ .

– ماذا سيفعل مجلس النواب والحكومة جميعها مجلس النواب ؟.

#ليبيا_24

2022-09-24 12:47:21

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