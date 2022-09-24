صور | بلدية #عين_زارة : بتعليمات من عميد البلدية و رئيس فرع الحرس البلدي عين زار

صور | بلدية #عين_زارة : بتعليمات من عميد البلدية و رئيس فرع الحرس البلدي عين زارة تم تكليف لجنة لحلحلة مشاكل مستنقعات مياه الأمطار داخل البلدية. #ليبيا #المرصد