السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند: – حل الأزمة الليبية يتطلب اتفاقًا عام

السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند:

– حل الأزمة الليبية يتطلب اتفاقًا عامًا على حكومة شرعية بشكل كامل تحظى بالقوة والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين، وهذا سيحصل فقط عبر الانتخابات.

– انعدام الثقة بين الأطراف الليبية وبعض الأطراف الإقليمية يؤدي إلى تأجيج الصراع.

– هناك مصالح أمنية واقتصادية على المحك، وبالتالي فإن حل مثل هذه المشكلات العميقة لن يكون سهلًا.

– العنف الذي اندلع أخيرًا في ليبيا، أثبت أن بقاء الأمر على ما هو عليه لا يمكن أن يستمر.

– لابد من التمييز بين الميليشيات فبعضها يمكن أن يكون جزءًا من مكوّن عسكري ليبي جديد وموحد وبعضها يمثل عصابات إجرامية ممكن فرض عقوبات عليها.

– يجب أن يقرر الناس من يجب أن يترشح للرئاسة، ومن سيفوز، دون محاولة حسم ذلك مسبقًا.

– واشنطن تدفع بشدة نحو فكرة تدعى “مستفيد” للتأكد من أن الأموال تذهب إلى الأولويات.

– يجب تجنب تضخيم الدور الأميركي في الأزمة الليبية.

#ليبيا_24

2022-09-24 16:04:08

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