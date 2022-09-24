السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند: – حل الأزمة الليبية يتطلب اتفاقًا عام

السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند:
– حل الأزمة الليبية يتطلب اتفاقًا عامًا على حكومة شرعية بشكل كامل تحظى بالقوة والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين، وهذا سيحصل فقط عبر الانتخابات.
– انعدام الثقة بين الأطراف الليبية وبعض الأطراف الإقليمية يؤدي إلى تأجيج الصراع.
– هناك مصالح أمنية واقتصادية على المحك، وبالتالي فإن حل مثل هذه المشكلات العميقة لن يكون سهلًا.
– العنف الذي اندلع أخيرًا في ليبيا، أثبت أن بقاء الأمر على ما هو عليه لا يمكن أن يستمر.
– لابد من التمييز بين الميليشيات فبعضها يمكن أن يكون جزءًا من مكوّن عسكري ليبي جديد وموحد وبعضها يمثل عصابات إجرامية ممكن فرض عقوبات عليها.
– يجب أن يقرر الناس من يجب أن يترشح للرئاسة، ومن سيفوز، دون محاولة حسم ذلك مسبقًا.
– واشنطن تدفع بشدة نحو فكرة تدعى “مستفيد” للتأكد من أن الأموال تذهب إلى الأولويات.
– يجب تجنب تضخيم الدور الأميركي في الأزمة الليبية.
#ليبيا_24
2022-09-24 16:04:08
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