خبر | من تقرير المحاسبة 21 حول المصرف الخارجي: ‏‎ تآكل رصيد ودائع مصرف #ليبيا

خبر | من تقرير المحاسبة 21 حول المصرف الخارجي:

‏‎⚡️ تآكل رصيد ودائع مصرف #ليبيا المركزي لدى المصرف الخارجي بانخفاضه أكثر من 60% من 4.7 مليار دولار في 2018 الى 1.9 مليار في 2021 .

‏‎⚡️ تكبد الخارجي لخسارة بقيمة 25.2 مليون دولار خلال نشاط استثماري بتاريخ 30 يونيو 2021 .

‏‎⚡️ استمرار بند الاستثمارات المالية المتاحة للبيع في تحقيق الخسائر والتي بلغت 3.5 مليون دولار.

‏‎⚡️ مصاريف الموظفين خلال الربع الثاني من سنة 2021 بلغت 5.5 مليون دولار.

‏‎⚡️قيام إدارة المحافظ الاستثمارية بالمصرف بالاستثمار في مجموعة غير ذات جدوى كلفت خسائر حقيقية .

⚡️تكلفة الشراء بالمجموعة كلفت694.7 مليون دولار وقيمتها السوقية الفعلية لاتتجاوز 22 مليون دولار.

‏‎⚡️ خسائر السندات الاستثمارية بلغت 78.1 مليون دولار بنسبة 69%.

‏‎⚡️ خسائر المستندات المالية المدرجة بالأسواق والمتعثرة بلغت 8.1 مليون يورو.

‏‎⚡️ شخص يدعى ( م.أ ) شغل عضوية الجعمية العمومية للمصرف الليبي الخارجي و عضوية لجنة الادارة المؤقتة للمصرف و لجان اخرى بقرار من الكبير.

⚡️تعيين نفس الشخص بعدة وظائف يعد اخلالًا بقواعد الحوكمة والخلط بين الوظيفة الاشرافية و التنفيذية.

‏‎⚡️ مدير عام المصرف خالد القنصل ترأس عدة لجان منبثقة من لجنة الإدارة بخلط بين الوظائف الاشرافية والتنفيذية.

‏‎⚡️مؤهلات علمية غير متناسبة لبعض شاغلي المناصب القيادية منهم حامل بكالوريوس حاسوب كمدير ادارة المساهمات واخر بكالوريوس علوم كمدير إدارة الامتثال. #المرصد