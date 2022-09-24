عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: – لن يجري التصويت على مقترح قانون إنشاء محكم

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:

– لن يجري التصويت على مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي في جلسة المجلس الثلاثاء القادم، لأنه قانون حساس ويحتاج إلى وقت ونصاب كامل، وأعتقد أنه سيُعرض للدراسة فحسب في الجلسة.

ـ من أهم بنود الجلسة قانون توحيد المرتبات وانتخاب نائب ثانٍ لرئيس المجلس

ـ من المفترض استدعاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا ليوضح كيف سيسيّر مهام حكومته ووزاراته؟ وكيف سيجري تمويلها؟ وكيف ستقدم خدماتها؟

ـ من ضمن القرارات التي صدرت في الجلسة الماضية، عدم الاعتراف أو التعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، فكيف سيحدث ذلك وهي أذرع أساسية في الدولة؟

#ليبيا_24

2022-09-24 17:00:14

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