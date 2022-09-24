المحلل السياسي فيصل #الفيتوري: مجلس الأمن القومي الأمريكي و MI6 البريطاني قام با

المحلل السياسي فيصل #الفيتوري: مجلس الأمن القومي الأمريكي و MI6 البريطاني قام باستبعاد #أردوغان من دور الوسيط في إدارة الصراع مع #بوتين و #زيلينسكي حيث تم استبداله بولي العهد السعودي الأمير محمد #بن_سلمان الذي قاد الصفقة السرية لتبادل الأسرى الأسبوع الماضي بنجاح والتي شملت 55 ضابط روسي بعضهم مقرب لبوتين وكذلك 213 جندي أوكراني.

– أردوغان خسر أمام الإنجليز في #ليبيا و #أوكرانيا.

– الدور التركي في ليبيا تقلص بشكل كبير في الآونة الأخيرة وسيتم خروج الأتراك من ليبيا نهائيا قبل 2023.

– الرئيس التركي يواجه مشروع عزله من السلطة في 2023،والمعارضين للسلطة أصرح طريقهم سالكا بكل أريحية.

-علي #الدبيبة الانتباه جيدا أن مستقبل الشراكة في غاز المتوسط هي مع #اليونان و #إسرائيل وليست مع #مصر أو #تركيا. #السبق

2022-09-24 16:39:37

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