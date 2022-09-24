عضو مجلس #النواب عمّار سالأبلق عن تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2021: الفساد ينخر ج

عضو مجلس #النواب عمّار سالأبلق عن تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2021: الفساد ينخر جسد #ليبيا.

– يجب التأسيس لنظام اقتصادي بديل عن الاقتصاد الاشتراكي ومراجعة التشريعات وتعزيز مفاهيم الحوكمة والشّفافية.

– القيادات السياسية والنظام الاقتصادي القائم جزء أساسي من الفساد.

– لم يصدر أيّ حساب ختامي لليبيا منذ مدّة طويلة وتقارير ديوان المحاسبة السّابقة مليئة بالتجاوزات.

– عدم محاسبة أيّ مسؤول سابق عمّا ارتكب من جرم في حقّ المال العام شجّع الحكومات على عدم التقيّد بالقانون المالي للدولة.

– عدم إصدار قوانين للميزانية العامّة وانقسام المؤسّسات الرقابية ساهم في تفشّي الفساد.

– سيستمرّ نزيف الدّولة وهدر المال العام والتلاعب والنّهب ما لم تتوحّد المؤسّسات السيادية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-24 19:37:25

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