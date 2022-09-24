المحلل السياسي محمد قشوط: – عاد أشهر إرهابي “عبدالحكيم بلحاج” زعيم الجماعة اللي

المحلل السياسي محمد قشوط:

– عاد أشهر إرهابي “عبدالحكيم بلحاج” زعيم الجماعة الليبية المقاتلة إلى طرابلس، قادما من بوابة قطر، بعد أن اختفى لعدة سنوات.

– هذه العودة اتضحت ملامحها بتحركاته التي أجراها ثم دخول طرابلس في موجة من الاشتباكات بين المليشيات، حتى يومنا هذا تهدف لرسم خارطة جديدة استغلها بلحاج في إعادة تواصل مع المليشيات المتطرفة لجعلها تحت جناحه.

– الأمر عندما تربطه بإعلان صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم، أن مجلس الأمن القومي الأمريكي أفرج على خبير المتفجرات بالجماعة الليبية المقاتلة “إسماعيل البكوش” من سجن غوانتانامو في هذا التوقيت تستشعر أن هناك فوضى جديدة يريدون إدخالنا فيها.

#ليبيا_24

2022-09-24 20:30:02

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