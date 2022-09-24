من المخالفات التي سجلها تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2021 لوزارة المالية بحكومة #ا

من المخالفات التي سجلها تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2021 لوزارة المالية بحكومة #الدبيبة: المبالغة في أعداد وأسعار الوجبات “إفطار وسحور” خلال شهر #رمضان المقدمة لموظفي الوزارة عن الفترة من 13 – 30 أبريل 2021 والتي بلغت أكثر من 126 ألف دينار.

– صرف أكثر من 267 ألف دينار كمكافآت لعدد من موظفي الوزارة دون إرفاق قرار المكافآت وعدم اعتماد استمارات الصرف.

– عدم توريد بواقي ميزانيات سابقة بقيمة أكثر من 226 ألف دينار إلى حساب الإيرادات العام.

– تحميل الوزارة تكاليف عدد من السيارات الخاصة مملوكة للموظفين ومقابل تذاكر سفر وحجز فندقي لأشخاص ليسوا من الكارد الوظيفي.

– استلام موظفين بالوزارة لأكثر من جهاز هاتف نقال في نفس الفترة.

– ترسية عرض لصالح شركة “الألسن اللغوية للتدريب” بقيمة مليون و133 الف دينار بالمخالفة للقانون.

– رصد وتسييل 47,3 مليون لعدة مشاريع دون البدء في تنفيذها.

– صرف أكثر من 1,17 مليون دينار لموظفي الوزارة كقيمة عمل إضافي عن الفترة من شهر 7 إلى 10 2021 دون ما يفيد مدى استحقاق هؤلاء الموظفين لذلك. #السبق

2022-09-24 19:35:21

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