خبر | من تقرير المحاسبة 21 عن المؤسسة الليبية للاستثمار : ‏ ‎علي محمود حسن مدير

خبر | من تقرير المحاسبة 21 عن المؤسسة الليبية للاستثمار :

‏⚡️ ‎علي محمود حسن مدير المؤسسة جمع بين وظيفته و وظيفة رئيس مجلس إدارة وعضوية 3 إدارات أخرى ماكلف أموال طائلة كمرتبات عن كل وظيفة .

⚡️ تشكيل لجنة تعيينات ومكافآت تتقاضى شهريًا 74.5 الف د.ل دون القيام بمهام.

⚡️اعضاء لجنة الحوكمة يتقاضون شهريا 40.5 الف د.ل نظير اجتماعين لهم فقط خلال سنة واحدة.

⚡️ تقاضي أعضاء لجنة الاستثمار 58.5 الف د.ل شهريًا بالرغم من عدم قيامهم بواجباتهم .

⚡️ المبالغة في مكافآت أعضاء لجنة بقيمة 108.5 الف د.ل عن مابين ديسمبر 2020 و 2021 بلا أي بيان لعملها.

⚡️ خسارة المؤسسة 9.5 مليون دولار في تصفية شركة بالم هيلز العقارية و 3 مليون دولار في شركة كاليفورنيا ريسورسيس بنسبة خسارة 100% .

⚡️ خسارة 81 مليون دولار في شركة Emlak Konut مقابل رأس مال 100 مليون دولار اي بنسبة خسارة 81%.

⚡️خسارة في مصرف Netwest Group Plc بقيمة 18.3 مليون دولار بعد استثمارها براس مال 19.5 مليون دولار بنسبة خسارة 94%.

⚡️ خسارة 63 مليون دولار بشركة Nokia بعد استثمار برأس مال 78 مليون دولار بنسبة خسارة 81%.

⚡️ خسارة 27.7 مليون دولار بمصرف Raiffesen intel bank بعد استثمار برأس مال 33 مليون دولار بنسبة خسارة 81%.

⚡️ خسائر للمؤسسة في عدة شركات ساهمت بها مثل شركة راسكوم بقيمة 51 مليون دولار وتجاوز ديون الشركة ماقيمته 456 مليون دولار .

⚡️خسائر للمؤسسة بشركة مينادرل بقيمة 221 مليون دولار.

⚡️خسائر اضمحلال القيمة بالمؤسسة بلغت 394 مليون دولار لسنة 2020 مبلغ 394 بينما بلغ ربحها في 2021 مبلغ 227 مليون دولار .

⚡️ 13 حساب لم يتم تحديث توقيعاتها رغم وجود قيم مالية ضخمة بها بلغت 217 مليون دولار و 943 الف يورو و3.3 مليون باوند مايعرضها للخطر الخطر حال رفع التجميد.

⚡️ تآكل اصول مصرف ABC المدار من قبل الصديق الكبير وخسارة ماقيمته 88.8 مليون دولار لتصبح القيمة الحالية 12 مليون فقط .

⚡️ الفائدة السالبة على الاموال النقدية في بنك اليورو كلير بلغت 29 مليون دولار مايجعلها معرضة للتآكل.

⚡️ تعيين موظفين لا علاقة لهم بوظائفهم منهم مندوب العلاقات بإدارة الشؤون المالية مؤهل علمي دبلوم متوسط بناء وتشييد .

⚡️ موظف يرأس وحدة التطوير والجودة بمؤهل علمي بكالوريوس تصميم وزخرفة و موظف في الشؤون القانونية بشهادة زراعة .

⚡️ منسق علاقات بالشؤون الادارية بشهادة ثانوية و رئيس قسم الامتثال بمؤهل علمي ليسانس لغة انجليزية .

⚡️ عضو مجلس إدارة الشركة العربية اليمنية الليبية بمؤهل دبلوم عالي للفندقة . #ليبيا #المرصد